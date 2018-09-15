شاهد.. إعصار هائل يضرب شمال الفلبين

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إعصار مانكوت

إعصار يضرب شمال الفلبين

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تعرضت شمال الفلبين اليوم، السبت، لإعصار هائل مصحوب برياح تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، وأمطار غزيرة، كما سبب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق.

واجتاح الإعصار مانكوت، وهو من الفئة الخامسة، إقليم كاجايان على جزيرة لوزون الرئيسية في الساعات الأولى من صباح السبت (بالتوقيت المحلي)، ويتحرك عبر الطرف الشمالي للبلاد محملا برياح سرعتها القصوى 285 كيلومترًا في الساعة.

ونقلت السلطات عشرات الآلاف من المناطق الساحلية، حيث صدرت تحذيرات من ارتفاع محتمل في مياه البحر التي تدفعها العاصفة في طريقها من ثلاثة إلى ستة أمتار، ومن المتوقع أيضا حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ودمار واسع للممتلكات.

والرياح القصوى المصاحبة لمانكوت أشد بكثير من تلك المصاحبة للإعصار فلورنس الذي قطع الكهرباء عن أكثر من 630 ألف منزل وشركة في شرق الولايات المتحدة، وقد يؤدي إلى سقوط ما يعادل ثمانية أشهر من الأمطار في غضون يومين أو ثلاثة على ولايتي نورث وساوث كارولاينا.

ويبلغ قطر الإعصار مانكوت نحو 900 كيلومتر، كما تقول السلطات إن العاصفة ستؤثر على 4.2 ملايين شخص ربعهم يعيشون في فقر.


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