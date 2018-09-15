  • السبت 15 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:30 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول وتوتنهام

صلاح

"من الأفضل ألا نقارن صلاح بـ هاري كين"

المستشار نبيل صادق النائب العام

قرار من النائب العام في حادث الغسيل الكلوي

ارشيف

مفاجأة في حادث مستشفى ديرب نجم

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة لـ19 نوفمبر

الجنايات تأمر بالقبض على علاء وجمال مبارك

صورة وزيرة الصحة

قرار عاجل من وزيرة الصحة عن مستشفى ديرب نجم

ارشيف

أول صور لضحايا مستشفي «ديرب نجم» بالشرقية

نانسي إبراهيم

العاملون بـ"نايل سينما" يستغيثون بالرئيس

اسعاف

وفاة 3 وإصابة 15 بغيبوبة بجلسة غسيل كلوي بالشرقية

صلاح وكين

تشكيل قمة ليفربول وتوتنهام اليوم

اليوم.. راحة من التدريبات في الزمالك خوفًا من الإجهاد

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الزمالك يسعى لتصحيح مساره أمام إنبي

#

حكم مونديالي لإدارة مباراة الزمالك ونجوم المستقبل

#

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري

#

أول قرار لـ"جروس" بعد العودة من ألمانيا

دوري

الزمالك

سموحة

إجهاد

ممتاز

قرّر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى، كريستيان جروس، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، خوفًا من الإجهاد فى إطار الاستعداد لمباراة سموحة فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى.  

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدً،ا الأحد، على ملعب النادي، قبل السفر الاثنين المقبل إلى الإسكندرية، استعدادًا لدخول معسكر المباراة المقبلة أمام سموحة.

وكان الزمالك حقق الفوز بثلاثية، مساء الخميس الماضى، فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

"الأردوغانية"..معالم التجربة ودروسها(12/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 تفسيرات للنطق بالشهادتين في المنام
» بالصور.. "مكة محمد صلاح" بالزي المدرسي
» العثور على 6 رؤوس بشرية مقطوعة على الطريق
» قاضي التلاعب بالبورصة: تقرير الخبراء منقوص
» "المالية" عن زيادة الضرائب: "أهل الشر السبب"
» هذه هي الدولة الأولى عالميًا في نسبة التحرش
» بالفيديو.. الخشت: ارتدوا النقاب بشرط
» "مش هتكوني لغيري".. شاب يشعل النيران في فتاة
» وجبة كفتة تسمم 10 أشخاص في البحيرة
» الخطر الصيني يدق أبواب إسرائيل
» سر ارتفاع حالات الانتحار بين النساء

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:26 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية