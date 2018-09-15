اليوم.. راحة من التدريبات في الزمالك خوفًا من الإجهاد

15 سبتمبر 2018 - 10:09 ص

قرّر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى، كريستيان جروس، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، خوفًا من الإجهاد فى إطار الاستعداد لمباراة سموحة فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدً،ا الأحد، على ملعب النادي، قبل السفر الاثنين المقبل إلى الإسكندرية، استعدادًا لدخول معسكر المباراة المقبلة أمام سموحة.

وكان الزمالك حقق الفوز بثلاثية، مساء الخميس الماضى، فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز.



