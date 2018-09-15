» شاهد.. الشاب خالد ينعى رشيد طه بكلمات مؤثرة

15 سبتمبر 2018 - 10:12 ص

نعى المغني الجزائري الشاب خالد، صديقه الراحل رشيد طه، الذي رحل عن عالمنا الأربعاء 12 سبتمبر 2018.

تحدث الشاب خالد عن صداقته بطه ابن مدينته الذي يعتبره بمثابة أخ له، وكذلك عن عملهما معًا ونجاحهما الكبير الذي حققاه معًا، في مداخلة هاتفية عبر قناة النهار الجزائرية.

وقال إن "رشيد" كان أول مَن التقى به عند سفره إلى فرنسا، لأنه سافر قبله مع أسرته إلى هناك، وساعده ووقف إلى جانبه، واستمرت صداقتهما التي بدأت منذ زمنٍ طويل حتى وفاته، وكثيراً ما كانا يلتقيان ويتبادلان النصائح.

كما كشف الشاب خالد عما دار في آخر حديث بينهما، مشيراً إلى أنهما فكّرا في الغناء معاً مثلما حدث في الماضي، لافتاً إلى أنهما حققا نجاحاً كبيراً برفقة الشاب فضيل.





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