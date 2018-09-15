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أغنى رجل في العالم يتبرع بملياري دولار للمشردين

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جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون
جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون

وكالات- الدويني فولي

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أغنى رجل في العالم

مساعدة

المشردين

جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون

أعلن جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، التبرع بمبلغ ملياري دولار لصندوق خيري أسسه بهدف مساعدة المشردين وإنشاء شبكة جديدة من المدارس.

وجاء إعلان بيزوس، أغنى رجل في العالم، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، حيث أوضح أن الصندوق الخيري سيحمل اسم "داي وان فاند".

وفي السابق، واجه بيزوس - الذي تُقدر ثروته بأكثر من 164 مليار دولار - انتقادات لعدم المشاركة في المزيد من الأعمال الخيرية.

كما انتقد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز ظروف العمل في مخازن أمازون.

وطلب بيزوس العام الماضي عبر تويتر اقتراحات لأبواب إنفاق لثروته التي شهدت زيادة كبيرة العام الحالي مع الارتفاع الحاد لسعر سهم أمازون وخفض الضرائب في الولايات المتحدة.

وقال الملياردير الأمريكي إن الصندوق سوف يسهم في تمويل منظمات "خيرية قائمة تساعد الأسر المشردة" وتمويل "شبكة جديدة من المدارس التمهيدية في مجتمعات محدودة الدخل".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصبحت أمازون، التي أسسها بيزوس في عام 1994، ثاني شركة مدرجة في سوق الأسهم تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار.

ورغم ضخامة المبلغ الذي أعلن بيزوس التبرع به، إلا أنه أقل كثيرا من تبرعات قدمها مليارديرات آخرون مثل بيل غيتس مؤسس شركة ميكروسوفت الذي تبرع بعشرات المليارات من ثروته لمؤسسته الخيرية، ومارك زوكربرغ رئيس فيسبوك الذي تعهد بالتبرع بـ 99 في المئة من أسهمه في عملاق التواصل الاجتماعي لصالح منظمة تسعى لرعاية المجتمع.

كما يقل مبلغ الملياري دولار عن مبادرة "التعهد بالعطاء" التي أطلقها بيل غيتس والمستثمر الملياردير الأمريكي وارن بافيت التي تشجع أثرياء العالم على التبرع بنصف ثرواتهم لصالح الأعمال الخيرية.

وكان بيزوس، الذي يمتلك مشروع بلو أورجين للصواريخ الفضائية وصحيفة واشنطن بوست، قد تبرع لبرنامج مساعدة لأطفال المهاجرين، وأبحاث السرطان، وجامعة برينستون.



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