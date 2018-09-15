» عروسان يحتفلان بيوم زفافهما داخل "محل قصب"

15 سبتمبر 2018 - 10:21 ص

"محمد ودينا" زوجان قررا الاحتفال بليلة عرسهما علي طريقتهما الخاصة، ولم يمنعهما خوفهما من كلام المارة من فعل ما يريدان في "ليلة العمر".

خرج العروسان بكامل أناقتهما من السيارة المزينة بالورود، هو ببذلته السوداء وهى بفستانها الأبيض، وانطلقا في أحد شوارع منطقة الجيزة، حتى استقر بهما الحال داخل "محل عصير"، ليستمتعا بكوب القصب المثلج، ثم اختارا عربة بطاطا لتناول حباتها المشوية، والتقاط أجمل الكادرات الفوتوغرافية.

المشاهد غير المعتادة لعروسين فى ليلة زفافهما لفتت أنظار المارة، حيث قرر محمد خليفة وعروسه دينا عمل جلسة تصوير زفافهما داخل أكثر الأماكن التي اجتمعا بها معًا، وشاهدت قصة حبهما، بعيداً عن الأماكن التقليدية، كالحدائق والمنتزهات:" أكتر حاجة كنت بحب أعملها أنا ودينا مراتى هى أكل البطاطا وشرب عصير القصب، فحبيت أكون مختلف وأفاجئها وأعمل سيشن التصوير هناك، عشان تبقى ذكرى حلوة".

ووقف المارة بحماس واندهاش ليشاهدوا جلسة التصوير البسيطة والمبهجة: "ناس كتيرة وقفوا اتفرجوا علينا، واستغربوا إننا سايبين الدنيا كلها، وبدل ما نتصور مشاهد رومانسية بنشرب قصب وناكل بطاطا، لكن بالنسبة لينا دول أكتر حاجتين بنحب نعملهم مع بعض وقمة الرومانسية".

بحفاوة كبيرة استقبل صاحب عربة البطاطا العروسين، ولم يكتفِ باختيار أفضل حبات البطاطا ليتناولها محمد ودينا، إنما اقترح أفكاراً للتصوير: "قطع لنا البطاطا وجابلنا قطعتين ووقف فى النص ما بينا يأكلها لنا زى ما بيحصل فى الأفراح"، الجلسة التى تركت أثراً طيباً فى نفس العروسين، واستمتعا بليلة زفافهما بطريقتهما الخاصة، كما خلقت أجواءً من البهجة بين المارة فى الشارع.







