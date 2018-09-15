أسعار تذاكر لقاء المصري واتحاد العاصمة

15 سبتمبر 2018 - 10:23 ص

تبدأ إدارة النادى المصري، عملية البيع النقدي لتذاكر مباراة الفريق البورسعيدى أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، فى الثانية من ظهر اليوم، بمنافذ توزيع مختلفة حول ستاد بورسعيد، وذلك على النحو التالي:

"المقصورة يمين وشمال" بسعر 300 جنيه.

"المدرج البحرى" بسعر 50 جنيهًا.

"المدرج الغربى بفئتيه البحرى والغربى" بسعر 40 جنيهًا.

وتطرح فى نفس التوقيت ولكن بمقر النادي الاجتماعي تذاكر مدرج "الدرجة الأولى يمين وشمال" وقيمتها 30 جنيهًا، المخصصة لأعضاء الجمعية العمومية العاملين فقط والمسددين لاشتراك السنة المالية 2019/2018 حتى يوم الاثنين العاشر من سبتمبر الجاري.

ويحل اتحاد العاصمة ضيفا على المصري في لقاء الذهاب المقرر إقامته غدًا الأحد، على أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين في يوم 23 سبتمبر الجاري على ملعب الثامن من مايو بمدينة سطيف شرقي الجزائر.



