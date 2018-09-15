توسعات جديدة بمطار القاهرة لاستيعاب ازدحام الركاب

15 سبتمبر 2018 - 10:27 ص

أنهت شركة ميناء القاهرة الجوي، التوسعات التي قامت بها داخل صالات السفر والوصول بمبني الركاب رقم 3، وذلك من أجل مواجهة الزحام وزيادة حركة الركاب بالمطار خاصة في أوقات الصباح، وأصبحت في انتظار الفريق يونس المصرى لبدء عملها خلال الساعات القادمة.

وقال مصدر داخل المطار، إن الطيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات، والمهندس أحمد فوزي، رئيس شركة الميناء، تفقدا التوسعات الجديدة التي تمت داخل صالة السفر، وشملت زيادة أعداد البوابات للمسافرين، خاصة لركاب الدرجة الأولي، كما شملت تشغيل كاونترات زيادة لإنهاء إجراءات الركاب بالصالة ، وكذلك زيادة أعداد أجهزة الإكس راي بالتعاون مع سلطات الأمن علي البوابات، كما تم تركيب شاشات جديدة داخل صالة السفر ، والانتهاء من تشطيب الكافتريات والاستراحة الخاصة بركاب الدرجة الأولى ، وكذلك الخاصة بالركاب.

وأشار إلى انتهاء التوسعات داخل صالة الوصول بنفس المبني وتشغيلها، والتي كانت خاصة بمنطقة الجمارك لزيادة أعداد المنافذ والأجهزة الخاصة بالجمارك للتيسير علي الركاب ، واستيعاب أكبر عدد ممكن خاصة في أوقات الذروة والتي دائما تكون في المساء يستمر لأربع ساعات متواصلة .









