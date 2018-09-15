» تعليق جريء من "حساسين" عن منعه من الظهور الإعلامي

15 سبتمبر 2018 - 10:27 ص

رد الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، على الأنباء التي ترددت عن منعه من الظهور في الإعلام عقب غيابه عن الشاشة لفترة طويلة وبعد بيع قناة العاصمة، قائلا: "الناس كانوا بيقولوا حساسين مش هيطلع تاني علشان كان بيعارض، ولكن لم يحدث وأكبر دليل أنا طالع وبتكلم معاكم وبناقش همومكم وقضاياكم".

وأضاف "حساسين"، خلال تقديمه برنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، "محدش يقزم دور أي واحد مهما كانت أدواته والمصريين فاهمين أوي، الشعب العظيم لن يستجيب لمثل تلك الدعوات المغرضة".

وشدد الإعلامي، على أن من يردد مثل تلك الأمور كاره لمصر، ومُدلس، لن يمنعنا أحد في الوطن من ممارسة دورنا في الحفاظ على الدولة المصرية ، معقبا: "محدش يقدر يمنعني".

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