«السرية» سلاح الأهلي لحسم صفقات يناير

15 سبتمبر 2018 - 10:29 ص

فرض محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، السرية التامة على الصفقات الجديدة التى يسعى النادى لإتمامها الفترة المقبلة فى الميركاتو الشتوى، خوفا من دخول المنافسين وإفساد الصفقات.

وشدد «الخطيب»، على أعضاء لجنة الكرة وحسام غالى منسق قطاع الكرة، بعدم تسريب أي معلومة تخص صفقات الشتاء، ومحاولة منع الحديث فى وسائل الإعلام، والكشف عن الأسماء التي يرغب الأهلي فى ضمها.

ويخشى "الخطيب"، من دخول المنافسين فى الصفقات، خاصة الزمالك وبيراميدز، الذي فتح خزائنه لتدعيم الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



