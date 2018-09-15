"مدبولي" يرأس اليوم الاجتماع الأول لمجلس المحافظين

15 سبتمبر 2018 - 10:37 ص

يجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول بمجلس المحافظين بعد تشكيل الحكومة الجديدة بحضور عدد من الوزراء، ومن المقرر أن يناقش المجلس العديد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية، كما سيتم بحث منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات، وخطط غلق المقالب العشوائية الأكثر خطورة، واستعراض آخر تطورات استعدادات المحافظات للعام الدراسى الجديد.

من جانبه أفاد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، بأن من الموضوعات التى سيتم بحثها برنامج الصرف الصحى للمناطق الريفية بالمشاركة المجتمعية والمشروعات الاستثمارية المتعثرة بالمحافظات كما سيتناول الاجتماع بحث ملف حماية نهر النيل وتنفيذ قرارات إزالة التعديات ومتابعة معدلات أداء المحافظات لإجراءات تقنين أراضى واضعى اليد، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا مناقشة استعدادات المحافظات لفصل الشتاء وجهود تطهير مخرات السيول.