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سيارة مخلفات الصرف الصحي تفرغ حمولتها في مياه النيل

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سيارة لكسح مخلفات الصرف الصحي

تفريغ المخلفات

نهل النيل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو كارثيًا لسيارة كسح مخلفات الصرف الصحي، تفرغ حمولتها أعلي كوبري قرية دروة بمركز أشمون بالمنوفية. 

وأثار المقطع المتداول، غضب واستياء العديد من نشطاء "فيس بوك"، وطالب بعضهم بمحاسبة المتورطين في ذلك، وتشديد الإجراءات القانونية  لحماية النيل  من المخلفات غير الصحية والملوثة . 


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