أول تعليق لـ"عامر" على فيلم "عمالة أشرف مروان للموساد "

15 سبتمبر 2018 - 10:38 ص

أكد الإعلامي شريف عامر، أن فيلم "الملاك" والذي يدور حول قصة اتهام أشرف مروان، زوج ابنة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، بالعمالة لصالح الموساد، بأن فيلم "سطحي".

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "من أول 15 دقيقة، واضح إن فيلم "الملاك" فيلم أهبل وسطحي".

وتابع "عامر":"بعد تفاصيل المرحلة في الملابس والصورة، هو مجرد سبوبة ودعاية لنتفليكس في سوق جديد".

وأضاف "عامر"، "إحنا من عملنا لهذا الفيلم قيمة، وحساب بلا أي داعي"، مؤكدًا، "هكمل الفيلم بدافع الفضول والفرجة لا أكثر" .

في الوقت الذي أيد فيه المنتج الكبير محمد العدل، ما قاله "عامر" حيث نشر تغريدة قائلًا: "شاهدت فيلم الملاك، أول 5 دقائق، فيهم سذاجة في السرد والحوار ما تتعملش فى فيلم من أفلام الهواة".

وأكد "العدل"، "أن الفيلم تجاري بالإضافة إلي أن آخر الفيلم اكتشفنا أن السادات طلع رأس (....)، والإسرائيليين برضه، ده الراجل خطط للحرب وخطط للسلام، شطرنج رصه.. وفركشه بمزاجه .

وكان أشرف مروان قد قتل في 27 يونيو 2007 إثر إسقاطه من شرفة منزله بلندن، وقد كشفت إسرائيل وثائق تؤكد عمل "مروان" جاسوسًا لديها، وكان يمدها بمعلومات هامة بالوضع بمصر، خاصة وهو كان مدير مكتب الرئيس الأسبق عبد الناصر وزوج ابنته.

في الوقت الذي دعمت فيه تلك الوثائق بفيلم "الملاك" الذي يحكي تجربة مروان معهم "حسب وصفهم"، وقد بدأ عرض الفيلم بالأمس ونشره في أنحاء العالم.



