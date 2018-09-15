دعوى ضد وزير النقل لإعادة خصومات المترو

15 سبتمبر 2018 - 10:41 ص

أقام سمير صبري، المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف القرار الصادر بإلغاء الخصومات الممنوحة للعسكريين من رجال القوات المسلحة والشرطة على تذاكر المترو، وعودتها مرة أخرى.

واختصمت الدعوى ضد كل من وزير النقل، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغل مترو الأنفاق.

وقال "صبري": أصدر المطعون ضدهما قرارا متسرعا بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، والتي كانت تقدر بنحو جنيها واحد للعسكريين والشرطة، لافتا إلى أن التذكرة المخصصة للجهات سالفة الذكر، والتي كانت تقدر بـ 2 جنيه، ستكون بقيمة 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 6 جنيهات ستكون بقيمة 7 جنيهات، وتجاهل وتناسى المطعون ضدهما أن هذه الميزة الرمزية للعسكريين والشرطة؛ كانت جزءا يسيرا للغاية أمام تضحيات هؤلاء بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة وكعادتهم دائما، تبدأ التضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل الوطن وحماية جماهير الشعب المصري؛ بل والعربي".

وأضاف: "إن تضحيات القوات المسلحة المصرية على مر العصور تسطر بأحرف من نور، فإن هؤلاء الأبطال كانوا ولازالوا يقدمون أفضل نماذج التضحية والفداء من أجل الوطن، وحماية جماهير الشعب المصري، بل والشعوب العربية، إن رجال القوات المسلحة المصرية نجحوا في السابق في إخراج المحتل الغاصب من أرض سيناء الحبيبة، وقدموا الشهداء والمصابين، وهم الآن يقدمون الشهداء في محاربة عدو غير معلوم وهو الإرهاب، وبالرغم من صعوبة العدو، إلا أن جيشنا العظيم بالتنسيق مع الشرطة المدنية؛ حققوا انتصارات كبيرة، إن تضحيات أبطال قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام، وحفاظها على حمى الوطن وسهرها على حمايته، لا يقل عن تضحيات جيل أكتوبر العظيم".

وقدم "صبري" المستندات المؤيدة لدعواه.