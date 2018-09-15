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"التضامن الاجتماعي" تنفي وقف صرف المعاشات بـ"الفيزا"

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وزارة التضامن الاجتماعى
وزارة التضامن الاجتماعى

وكالات - حنان حمدتو

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مجلس الوزراء

الفيزا

المعاش

وزارلاة التضامن االاجتماعى

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، شائعات وقف صرف معاش التضامن الاجتماعي بـ"الفيزا"، وقام بالتواصل مع وزارة التضامن، التي نفت ذلك، مؤكدة أن عملية الصرف مستمرة وتسير كما هي.

وأضافت الوزارة، فى بيان أرسلته لمجلس الوزراء، أن ما حدث هذا الشهر هو عطل فني مؤقت فى سيستم الصرف، وأنه جارٍ حاليًا إصلاحه على وجه السرعة لتبدأ عملية الصرف خلال يوم أو يومين على الأكثر.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن وزارة التضامن قالت إنها تكثف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المميكن، والذى استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوي الإعاقة وللوقوف حائلا دون استغلالهم من الفئات غير ذوي الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي.


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