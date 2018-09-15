رفع 150 طن مخلفات وقمامة في الخانكة

علي إسماعيل
شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، حملة نظافة مكبرة وجرد وتسوية طريق جامعة الأزهر، والمستشفي النفسية حتي مجلس المدينة جرد وتسوية باللودر .
وأسفرت الحملة التي قادها طلال ربيع نائب رئيس المدينة ،عن رفع 150 طن مخلفات من أمام مطحن البن والمدرسة المحولة وأمام الشئون الاجتماعية وطريق المعهد الديني حتي المستشفي النفسية وأمام التأمين الصحي والسوق والميدان وأمام الادارة الزراعية وأمام حديقة المشمش والمحكمة الجديدة والبنك الأهلي وشارع مجلس المدينة وشارع السكة الحديد وامام حديقة نسمة المقر الاداري ومن أمام السلخانة .
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