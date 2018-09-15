تشكيل قمة ليفربول وتوتنهام اليوم

15 سبتمبر 2018 - 10:59 ص

يلتقي في الواحدة والنصف من ظهر اليوم نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة مع نظيره توتنهام على ملعب "ويمبلى"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد ليفربول:-

ومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: أليسون فى حراسة المرمى - روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت آرنولد - جورجينو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - ساديو مانى - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

فى حين ينتظر أن يخوض ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لنادى توتنهام، مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: ميشيل فورم فى حراسة المرمى - يان فيرتونخين - دافينسون سانشيز - توبى آلديرفايريلد - موسى ديمبيلى - بِن دافيز - إيريك داير - كريستيان إيريكسين - كيران تريبيير - هارى كين - لوكاس مورا.

ويفتقد توتنهام فى مباراة اليوم جهود الحارس الفرنسى هوجو لوريس، والجناح الانجليزى ديلى آلى ولاعب الوسط الفرنسى موسى سيسوكو بسبب الاصابة.