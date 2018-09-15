«الشناوي»: «بيراميدز» بطل الدوري الموسم القادم

15 سبتمبر 2018 - 11:01 ص

قال الحارس الدولي أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، "أتوقع أن يفوز نادي بيراميدز في الموسم المقبل ببطولة الدوري الممتاز لو أنهينا الموسم الجاري في المراكز الثلاثة الأولى، كل العوامل تساعدنا على ذلك في النادي، الإدارة وفرت كل شيء للاعبين".

وأضاف «الشناوى»، فى تصريحات له لقناة نادي بيراميدز الفضائية، "المستشار تركي آل الشيخ أسس لمشروع كبير وعلى قدر كبير من التطور، مؤكدًا أنه هدفهم فى الموسم الأول المنافسة والتواجد بين فرق المقدمة.

وتابع الحارس الدولى: "أحب نادي الزمالك وأحب جماهيره، إدارة الزمالك استفادت من الناحية المادية من رحيلي حيث دفع نادي بيراميدز 60 مليون جنيه لنادي الزمالك."



