عساكر: "أنا صاحي يا مصر سهران وفي حضني سلاحي"

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فيس بوك

مواقع التواصل

أغانى وطنية

عساكر القوات المسلحة

انا صاحي يامصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لمجموعة عساكر بالقوات المسلحة، ينشدون أحد الأغاني الوطنية، أثناء عودتهم من الإجازة وذهابهم إلى الكتيبة الخاصة بهم.

وأظهر المقطع المنشور، والذي وثقه أحد العساكر لباقي زملائه، وهم يرددون مقطعًا من أغنية "أنا صاحي يا مصر.. سهران وفي حضني سلاحي.. في الخنادق بالبنادق على كل شبر عليها.. أنا صاحي يا مصر أنا صاحي". 

وأثار المقطع، إعجاب الكثير من النشطاء، محققًا مشاهدات عديدة منذ نشره على مواقع التواصل بأكملها.


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