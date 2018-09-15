حقيقة إصدار عملة معدنية فئة 5 و10 جنيهات

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وكالات - حنان حمدتو

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وزارة المالية

النياشين

قناة اكسترا نيوز

مصلحة سك العملة

نفى رئيس مصلحة سك العملة، عبد الرؤوف المحمدى، نية إصدار وزارة المالية عملة فئة 5 جنيهات و10 جنيهات معدنية، مؤكدًا أنهم مسئولون على توفير كل احتياجات الدولة من العملات  المعدنية الأخرى ولا سبيل لإصدار عملات جديدة .

وأضاف "المحمدي"، خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كمية العملات المعدنية التى يتم سكها كل عام فى تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن السنة الأخيرة تمت مضاعفة الإنتاج عن السنة التى سبقتها، مشيرًا إلى أن السحب على العملات المعدنية يزداد فى الأعياد والمناسبات.

وتابع: أن المصلحة تهدف لتوفير العملة المعدنية لكافة الفئات 25 قرشًا و50 قرشًا وجنيه واحد، والمصلحة تصدر العملات المعدنية والتذكارية والدروع والنياشين والأنواط الخاصة برئاسة الجمهورية واللوحات المعدنية للسيارات والموتوسيكلات وإصدار ختم نسر الجمهورية للمصالح الحكومية.

 


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