رئيس الوزراء يكلف وزيرة الصحة بزيارة عاجلة لمستشفى ديرب نجم

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الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

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وزيرة الصحة

مصطفى مدبولى

الغسيل الكلوى

هالة زايد

كلّف رئيس الوزراء الدكتور، مصطفى مدبولي، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بزيارة عاجلة لمستشفى ديرب نجم بالشرقية وفتح تحقيق عاجل في وفيات الغسيل الكلوي.

ومن المقرر أن تتوجه وزيرة الصحة، بعد قليل، ويرافقها كل من الدكتور محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف ومدير الطوارئ والرعاية الحرجة ورئيس قطاع الطب الوقائى الدكتور علاء عيد، إلى محافظة الشرقية للاطمئنان على الوضع على الطبيعة، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي.

يشار إلى أن تقارير الرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة كشفت عن وفاة 3 حالات ونقل 9 مرضى آخرين إلى مستشفى جامعة الزقازيق ويتم التعامل مع باقى الحالات حاليا.

وكلفت الوزيرة هالة زايد بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة أسباب الوفيات بعد عمليات الغسيل الكلوى التى تعرض لها المرضى فى مستشفى ديرب نجم بالشرقية.



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