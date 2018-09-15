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اليوم استئناف إعادة محاكمة 5 متهمين في أحداث عنف بالمنيا

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المحكمة لعسكرية
المحكمة لعسكرية

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احداث عنف

محافظة المنيا

محاكمة متهمين

المحكمة لعسكرية

تستأنف اليوم، السبت، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 5 متهمين في أحداث عنف وقعت بمحافظة المنيا؛ عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وقال مصدر قانونى، إن المحكمة سوف تستمع لأقوال الشهود بشأن إعادة 5 متهمين في اقتحام قسمى شرطة أبو قرقاص ومغاغة وحرق كنائس بمدينة المنيا.  

وأضاف المصدر، أن المتهمين تعاد إجراءات محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية بعد أن تم القبض عليهم إثر إصدار أحكام بالسجن المؤبد غيابيًا العام الماضى بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة إبان أحداث فض اعتصامى رابعة  النهضة.  


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