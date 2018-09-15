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وفاة 3 وإصابة 15 بغيبوبة بجلسة غسيل كلوي بالشرقية

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متابعات - محمد عبد الحارس

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سجلت مستشفى ديرب نجم بالشرقية، وفاة نحو 3 حالات من مرضى الغسيل الكلوى، فيما أصيب 15 آخرين بغيبوبة أثناء جلسة غسيل كلوي.

وجاء من بين الأسماء المتوفية "فردوس عبدالله أحمد" ربة منزل، مُقيمة بقرية منشأة صهبرة، و"صبحي عبدالحي علي" مقيم بقرية الصويني، و"سلام محمد إبراهيم"، من كفر الحاج أحمد.

فى السياق ذاته دفعت مديرية الصحة بالشرقية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المرضى إلى مستشفيي الزقازيق الجامعي والأحرار.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوفاة عدد من حالات مرضى الغسيل الكلوي في المستشفى.

وتوجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى مقر المستشفى لمتابعة الموقف.






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