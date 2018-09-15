التوقف عن إنتاج سيارات "الخنفساء"

15 سبتمبر 2018 - 11:22 ص

قررت شركة فولكسفاغن التوقف عن إنتاج سيارتها الشهيرة "الخنفساء" Beetle اعتبارا من عام 2019.

وقالت الشركة إن إنتاج هذه السيارة سيتوقف في مصنع المكسيك بداية من يوليو المقبل، بعد إنتاج نسخ احتفالية.

ويعود أول ظهور لسيارة إلى عهد ألمانيا النازية، باعتبارها "سيارة الشعب"، لكنها لعبت لاحقا دورا بارزا في أفلام من إنتاج ديزني، حيث أطلق عليها اسم "هيربي".

غير أن مبيعات السيارة تراجعت في السنوات الأخيرة، خاصة في السوق الأمريكية، التي أصبح المستهلكون فيها أكثر ميلا للسيارات الكبيرة.

وتعرضت شركة فولكسفاغن إلى هزات بسبب فضيحة انبعاث الغازات، وتزايد الاستثمار في السيارات الكهربائية، فقررت تقليص أنواع السيارات التي تصنعها، والتركيز أكثر على السيارات العائلية والكهربائية.

وقال مدير مجموعة فولكسفاغن في الولايات المتحدة، هنريك ويبكن، إن "خسارة الخنفساء بعد ثلاثة أجيال ونحو 7 عقود سيثير مشاعر محبي هذه السيارة".

وبدأ تصميم الخنفساء في الثلاثينات من قبل المهندس الأسطوري، فرديناند بورش - الذي يرتبط اسمه اليوم بالسيارات فائقة السرعة - بأمر من أدولف هتلر، الذي أراد إيجاد سيارة رخيصة تكون في متناول عامة الشعب الألماني.

ولكن اندلاع الحرب عطل المشروع لأن الاحتياجات العسكرية كانت لها الأولوية.

وتعرض المصنع إلى خسائر كبيرة، ثم سقط في أيدي الحلفاء الذين لعبوا في نهاية المطاف دورا في عودتها للإنتاج.

وبدأ الإنتاج في الأربعينات، وبنهاية عام 1955 كانت هناك مليون سيارة من طراز "الخنفساء" تسير في طرقات ألمانيا.

ونال تصميم السيارة شهرة عالمية في الستينات والسبعينات في أفلام ظهرت فيها السيارة "هيربي"، وهي سيارة سباق لها عقلها الخاص.

وتوقف إنتاج الخنفساء مرات عديدة عبر عقود من الزمن. وأنتج مصنع فولكسفاغن في المكسيك آخر السيارات بالتصميم الأصلي للخنفساء في عام 2003.

واقتحمت السيارة بتصميم جديد السوق الأمريكية في نهاية التسعينات، حيث بيع منها 80 ألف سيارة في عام 1999 فقط.



