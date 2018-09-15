بدء حملة للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

15 سبتمبر 2018 - 11:27 ص

أعلن الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن بدء تنفيذ الحملة الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى مراكز المحافظة والقرى التابعة لها اليوم، السبت، بالتزامن مع بداية الحملة على مستوى الجمهورية، والتي تستمر لمدة شهر.

وأضاف مدير المديرية، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمقابل رمزي، مناشداً المزارعين والفلاحين، سرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية؛ من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد أن كافة الأمصال واللقاحات متوفرة بالمكاتب الفرعية والإدارات بأجر رمزي لا يتعدى 13 جنيهًا للجاموسة والبقرة بـ10 جنيهات، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم تحقيق المستهدف سيتم مد الفترة لتحقيق المستهدف من هذه الحملة.