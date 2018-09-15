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اليوم.. النطق بالحكم على 9 متهمين بالتظاهر بمركز ديرمواس

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تظاهر

جنايات المنيا

ديرمواس

متهمين

محافظة المنيا

تصدر اليوم، السبت، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عمر سويدان، حكمًا بحق 9 متهمين بالتظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وقال دفاع  المتهمين، إن المحكمة انتهت من سماع  أقوال الشهود والإطلاع على باقى الأحراز ومرافعة الدفاع عن المتهمين فى القضية والمتهم فيها 9 أشخاص بينهم 8 متهمين محبوسين على ذمة القضية التى تعود إلى عام 2015، بمركز ديرمواس، وتم القبض على المتهمين بتهمة الانتماء الى جماعة محظورة والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة فى شهر سبتمبر 2016.


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