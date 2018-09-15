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وجبة كفتة تسمم 10 أشخاص في البحيرة

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تسمم تلاميذ المدارس
تسمم تلاميذ المدارس

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تسمم 10 أشخاص لتناولهم وجبة كشرى

المحلة الكبرى

مستشفى كفر الدوار

تسممم وجيات

الوجبات الفاسدة

تسمم 10 أشخاص بينهم 7 أطفال اليوم، السبت، بسبب تناولهم وجبة كفتة فى أتوبيس قادم من الإسكندرية إلى المحلة الكبرى، أمام قرية المغازي بالبحيرة.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدي مدير الأمن، إخطارًا من مستشفى الشاملة بكفر الدوار، بوصول كل من " م.ك، 12 سنة "، " م.ك، 12 سنة، " ر.ا، 12 سنة "، "م.ح، 30 سنة " و" م.ح، 7 سنوات" وم.ب، 10 سنوات" و"ا. ا، 8 سنوات "و" س.س، 34 سنة " و" م. ح، 9 سنوات" و"ح، ا. 65 سنة"، جميعهم يقيمون بالمحلة الكبري مصابين باشتباه تسمم نتيجة تناول وجبة كفتة بأتوبيس رحلات محافظة الغربية قادم من الإسكندرية إلى المحلة الكبرى أمام قرية المغازي التابعة لمركز كفر الدوار.

تم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام للمتابعة، وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



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