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بلاغ يتهم البرادعي بالاستقواء بالخارج والتدخل في أحكام القضاء

قضايا وحوادث

محمد البرادعى
محمد البرادعى

أحمد الشربينى

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محمد البرادعي

البرادعي

نشر اخبار كاذبة

الدخل فى احكام القضاء

ضبط محمد البرادعى

تقدم طارق محمود، المحامى، اليوم السبت، ببلاغ لنيابات استئناف الإسكندرية، يتهم فيه محمد البرادعي بالاستقواء بالخارج والتحريض ضد الدولة والتدخل فى أحكام القضاء ونشر أخبار كاذبة.

وحمل البلاغ رقم 5453 لسنة 2018، وذكر فيه أن محمد البرادعى شن حملة ضد الدولة عقب أحكام القضاء ضد إرهابيين رابعة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمحظورة قانونًا.

وذكر البلاغ، أن محمد البرادعي طالب بالتدخل الخارجى لمنع تنفيذ تلك الأحكام، وأورد معلومات مغلوطة وكاذبة بتلك التقارير وعن طريق تصريحاته المنشورة عبر موقعه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك - تويتر) وذلك لتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية بالخارج.

وطالب "محمود"، بفتح تحقيقات وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد البرادعي لارتكابه جرائم الاستقواء بالخارج ونشر أخبار كاذبة والتدخل فى أعمال القضاء والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها غير المشروعة.



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