"مش هتكوني لغيري".. شاب يشعل النيران في فتاة

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مواقع التواصل الاجتماعي

شاب يشعل النيران في فتاة

اقتحام شاب مكان عمل فتاة

اعتداء شاب علي فتاة بالضرب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو مروعًا زعم النشطاء، أنه لشاب عربي أشعل النيران في فتاة تقدم لها للزواج ولكن عائلتها رفضته، وقاموا بتزويجها لشخص آخر، فذهب إلى مكان عملها وأشعل بها النيران وتركها وفر هاربًا.

أظهر المقطع الذي وثقته كاميرا المراقبة، لحظة اقتحام شاب مكان عمل الفتاة وراح يتشاجر معها ويعتدي عليها بالضرب ثم أشعل النيران بها وتركها وفر هاربًا، وحاول شخصان مساعدتها وإطفاء النيران لكن كانت النيران أقوى منهما.


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