الحريري يتقدم بطلب لـ"النواب" حول بناء كوبري سيدي جابر

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مجلس النواب

هيثم الحريري

الإسكندرية

البحر

سيدى جابر

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، عن دائرة محرم بك وغربال وابيس، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بشأن التعدى على حقوق المصريين وخاصة أهل الإسكندرية وحجب رؤية البحر.

وقال "الحريري"، فى بيان له، نُشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي منذ أن بدأ بناء كوبري سيدى جابر على طريق البحر فى نوفمبر 2016، وهناك حالة من الغضب الشديد بين الكثير من أهل الإسكندرية، وبعد أن تم الانتهاء منه ولم يشعر أهل الإسكندرية بتحسن فى السيولة المرورية.

واتضح أن الهدف من الكوبري هو خدمة المشروع الاستثماري المقام على أرض مسرح السلام وكذلك النوادى الموجودة على البحر وخاصة نادى القوات المسلحة، وما أثار غضب وسخط الكثيرين مجددًا هو ما يجري الآن من إنشاءات خرسانية على مساحة واسعة من شاطئ سيدى جابر فى مستوى سطح طريق السيارات وبارتفاع الكوبرى مما حجب رؤية البحر.

وتابع: أنه لم تكن البداية من منطقة سيدى جابر فقط بل سبقها منطقة جليم وتخصيص شواطئ لمجموعة من الفنادق، وأصبح البحر لفئات بعينها دون الفئات الأخرى غير القادرة.

وطالب النائب البرلمانى فى نهاية بيانه، "بسرعة انعقاد لجنة الإدارة المحلية لمناقشة تفاصيل هذه المشروعات والاطلاع على التراخيص الممنوحة ودراسة الأثر البيئي للمشروع، وتشكيل لجنة فنية من المتخصصين لدراسة الآثار السلبية على البيئة والمجتمع من هذه التعديات الصارخة على حقوق كل المصريين، كما طلب وقف الأعمال التى تتم الآن لحين مناقشة هذا الأمر".






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