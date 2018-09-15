» بالفيديو.. الخشت: ارتدوا النقاب بشرط

15 سبتمبر 2018 - 11:49 ص

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة لا تمنع ارتداء النقاب، ولكن يجب على المرأة خلعه أثناء التدريس حتى تتفاعل مع الطلاب.

وأضاف "الخشت"، خلال حواره مع "الفضائية المصرية"، أن مجلس الدولة أقر بأن النقاب حرية شخصية، ولكن من حق الجامعة أن تنظم العمل بالطريقة التي تتلاءم مع المصلحة العامة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة: "من حق كل إنسان أن يرتدي ما يشاء طالما لا يوجد به مشكلة أمنية أو اعتداء على حرية الآخرين أو على العادات والتقاليد، مشيرًا إلي أن المسألة تتعلق بأمن الجميع".

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