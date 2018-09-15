العاملون بـ"نايل سينما" يستغيثون بالرئيس

15 سبتمبر 2018 - 11:54 ص

أرسل العاملون في قناة "نايل سينما"، رسالة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يناشدونه فيها التدخل لعلاج الإعلامية نانسي إبراهيم بعد تعرضها لحادث مروري على نفقة الدولة خارج مصر.

وتعرضت الإعلامية نانسي، لحادث مروري، اضطر الأطباء حتى الآن لإجراء ثلاث عمليات جراحية لها، بعد إصابتها بكسور وجروح خطيرة.

ونقلت نانسي إلى مستشفى القوات الجوية عقب الحادث، وإصابتها حرجة للغاية، حسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وأصيبت نانسي بكسور في عظام الصدر والكتفين وبكسر منضغط مستقر في الفقرة الثانية وآخر مفتت وخلع بمفصل الكاحل الأيمن وكسر بالضلوع من الجهة اليسرى.







