خبير ينشر تقريرًا اقتصاديًا دوليًا يشيد بسياسة مصر الحالية

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مصر

فيس بوك

الدولار

هاني توفيق

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نشر هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، تقريرًا لوحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست الاقتصادية فى لندن، والذى أشاد بسياسة مصر الاقتصادية الكلية في الوقت الحالي.

وقال "توفيق"، خلال تدوينته على موقع  التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه عكس جميع الأسواق الناشئة، لم تنجرف مصر فى طريق حماية قيمة عملتها، برفع سعر الفائدة على الجنيه لتشجيع شرائه بواسطة الاجانب، واختارت تثبيت سعرى الفائدة والعملة لتقدم لصناديق الاستثمار فى أدوات الدين ملاذاً، قد يكون ذا عائد أقل، إلا أنه أكثر أماناً ومختلفاً عن باقى الدول التى اختارت الطريق الأول، كتركيا والأرچنتين وإندونيسيا، الذين فشلوا فى الحفاظ على سعر العملة وسعر الفائدة معاً.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية، يشير إلى أن كافة مؤشرات مصر فى طريقها للتحسن، بما فى ذلك توقعات سعر الدولار فى مصر ، والتى سوف تنخفض تدريجياً منذ الآن وحتى 2022.




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