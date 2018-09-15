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"المالية" عن زيادة الضرائب: "أهل الشر السبب"

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أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب
أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب

إيمان هاني

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الضرائب

المالية

أهل الشر

أسامة توكل

رد أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، على الأنباء التي ترددت بشأن زيادة الضرائب، قائلاً: "أهل الشر هم السبب في  انتشار الشائعات، وكل هدفهم هو التشكيك في جهود الحكومة".

وأَضاف "توكل"، خلال مداخلة تليفونية مع قناة "النيل للأخبار"، أن قانون الخصم الضريبي إنجاز، لافتًا إلى أن الحكومة تنازلت فيه.

وأكد مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، أنه يوجد تعديلات على القوانين والغرض منها هو التخفيف على المواطنين، موضحًا أنه لا زيادة في الضرائب إلا بقانون وفقًا للدستور المصري، معقبًا: "نحن دولة تحترم مواطنيها".

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