» هذه هي الدولة الأولى عالميًا في نسبة التحرش

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كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن "امرأة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض لشكل ما من أشكال التحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في الحياة"، وهذا جعل الكثيرون يبحثون عن آليات لمواجهة التحرش.

وتوصلت اليسا ماري دي سيلفا، خبيرة الطيران لمبادرة "سيف سيتي"، التي تقوم على تشجيع النساء على البوح، وتوثيق حوادث التحرش والاعتداء الجنسي على النساء التي حدثت في الأماكن العامة، لمعرفة المدن الأكثر أمانًا للمرأة، والاحتياطات التي يجب إتباعها عند ذهاب المرأة إلى الأماكن التي يكثر تواجد المتحرشين فيها.

وتهدف المبادرة إلى التوعية بنوعية المضايقات التي تتعرض لها النساء في الشوارع، وإقناعهم بكسر الصمت والبوح بتجاربهم الشخصية من دون الكشف عن هويتهن، لتبادل القصص واليقين بأنهم ليسوا وحدهم "ضحايا"، ليستطيعوا الوقوف مع أنفسهم والتعامل مع الجاني.

وقد أطلقت دي سيلفا موقعا إلكترونيا باسم "سيف سيتي" في ديسمبر 2012، بما يمكن النساء من الوصول إليه والتواصل عبره ومشاركة تجاربهم، لتقوم دي سيلفا وشركائها بعد ذلك باستخدام المعلومات الواردة في قصص التحرش، مثل المكان والوقت والكيفية التي تم بها، لإضافتها إلى خريطة تفاعلية، توضح أماكن تمركز المتحرشين في المدن على مستوى العالم.

منذ انطلاق المبادرة وتدشين الموقع في 26 ديسمبر 2012، أفصحت أكثر من 10 آلاف امرأة ينتمون لأكثر من 50 مدينة في الهند وكينيا والكاميرون ونيبال عن معاناتهم مع التحرش، مما مكن "سيف سيتي" من الوصول إلى قاعدة بيانات عن أكثر أماكن العالم تحرشا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لـ"سيف سيتي" تعد الهند أكثر مناطق العالم خطورة من حيث التحرش، فتلقي الموقع 9076 شكوى تتعلق بالتحرش بها، وأظهرت خريطة الموقع المدن والقرى التي حدث فيها التحرش، وجاءت باكستان في المركز الثاني بعد الهند بعدد شكاوي 4806 شكوى، ثم كينيا بـ"1122 شكوى"، والجابون 281 شكوى.

توفر مبادرة "سيف سيتي" للنساء أيضا خدمة تصنيف الأماكن من حيث التحرش، من خلال إتاحة معلومات تتعلق بسلوك الشرطة والعادات الاجتماعية في كثير من مدن العالم، مما يسهل على النساء فهم المشهد الأمني للمناطق التي يرغبون في السفر إليها مثلا، واتخاذ قرارات تتعلق بالوقت المحدد للزيارة، وطريقة المواصلات المستخدمة "جماعية أو فردية"، ومدى حاجتهم للسفر مع أشخاص أو بمفردهم والملابس المناسبة لارتدائها.



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