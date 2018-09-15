أول صور لضحايا مستشفي «ديرب نجم» بالشرقية

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ضحايا

الشرقية

ديرب نجم

حصلت "المصريون" على الصور الأولية من داخل مستشفى ديرب نجم بالشرقية، بعدما توفى خمس أشخاص وأصيب 15 آخرين بغيبوبة أثناء جلسة غسيل كلوى.

فى السياق ذاته تجمهر عدد من الأهالى أمام باب المستشفى، بالتزامن مع تواجد عدد من سيارات الإسعاف لنقل المرضى إلى مستشفيي الزقازيق الجامعي والأحرار.

وكان اللواء اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوفاة عدد من حالات مرضى الغسيل الكلوي في المستشفى.

وتوجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى مقر المستشفى لمتابعة الموقف.





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