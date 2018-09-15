بالصور.. إجراء مناورة حربية استعدادًا لفصل الشتاء ببنها

قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة بنها، برئاسة نجوى العشيرى رئيس مجلس المدينة، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بإجراء مناورة لسحب مياه الأمطار من نفق شعراوى، ونفق الشهيد عبدالله الجندى بمدينة بنها، بحضور علي إمام، نائب رئيس مدينة بنها، والمهندس حمدان محمود، مدير فرع بنها، والمهندس شوقى مسعود، مدير شبكة الصرف ببنها، وذلك استعدادًا لموسم الأمطار.

وقالت "العشيري"، إنهم قاموا بغمر الإنفاق بالمياه ورفع درجة الاستعداد كما يحدث في المناورات الحربية للتأكد من جاهزية العمال والمعدات في مجلس المدينة وشركة المياه تحسبًا لهطول الأمطار في أي وقت استعدادًا لفصل الشتاء وتحسبًا من غرق الشوارع.