"مترو الأنفاق" يعلن الطوارئ استعدادًا للعام الدراسي الجديد

15 سبتمبر 2018 - 12:26 م

أصدر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لراكبي المترو وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة والمقدر عدد رحلاتها بـ1616 رحلة يوميًا، ليبدأ العمل من الساعة 5.15 صباحا، وحتى الساعة 12.45 صباح اليوم التالي.

وشدد الوزير، فى بيان له، على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الركاب والعمل على سرعة حل المشاكل التي يمكن أن تواجههم، واتخاذ إجراءات فورية مباشرة للقضاء على أي مشكلات طارئة، وإصدار تعليمات للسائقين بالالتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقا لجداول التشغيل وإتاحة فرصة أكبر للركاب في النزول والصعود بما لا يتعارض مع نظام التشغيل.

ووجه بتشكيل مجموعات طوارئ بالمحطات المزدحمة، وانتشار فرق الصيانة المختلفة لمعالجة الأعطال المفاجئة التي قد تؤثر على حركة القطارات وانتظام التقاطر،والدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة، بالإضافة إلى انتشار فرق الإسعاف بالخطوط الثلاثة واستمرار التنسيق والتعاون مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين كافة محطات المترو.

وشدد عرفات على تقديم كافة التسهيلات للطلاب لاستخراج الاشتراكات خاصة بعد قرار عدم إدخال أي تعديلات في أسعار اشتراكات طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس بحيث تكون أسعار الاشتراكات الخاصة بالطلاب هي نفس أسعار العام الماضي.