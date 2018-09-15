تجديد حبس 4 متهمين باغتصاب طفل في القليوبية

أمرت رئيس نيابة قليوب، بتجديد حبس 4 متهمين بالتعدي جنسيًا على طفل بالصف الثاني الإعدادي وتصويره عاريًا، بعد استدراجه إلى منطقة زراعية، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز قليوب، يفيد بورود بلاغ من "نجلاء.ع" 38 سنة، ربة منزل، باتهام "أسامة.م " و"إسلام .ع" و"هلال .م" و"أحمد.س" وشهرته "دستة" باستدراج نجلها "محمد" بالصف الثاني الإعدادي إلى إحدى الأراضي الزراعية بزمام محل إقامته والتعدي عليه جنسيًا وقام الثالث بتصويره.
وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط مباحث المركز برئاسة المقدم أحمد كمال رئيس المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم وأنه اتهام كيدي وغير صحيح.
حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وتحويل المجني عليه إلى مستشفى قليوب العام لتوقيع الكشف الطبي وعرضه على الطب الشرعي.