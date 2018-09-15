تجديد حبس 4 متهمين باغتصاب طفل في القليوبية

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز قليوب، يفيد بورود بلاغ من "نجلاء.ع" 38 سنة، ربة منزل، باتهام "أسامة.م " و"إسلام .ع" و"هلال .م" و"أحمد.س" وشهرته "دستة" باستدراج نجلها "محمد" بالصف الثاني الإعدادي إلى إحدى الأراضي الزراعية بزمام محل إقامته والتعدي عليه جنسيًا وقام الثالث بتصويره.