» قاضي التلاعب بالبورصة: تقرير الخبراء منقوص

15 سبتمبر 2018 - 12:46 م

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة".

وقال القاضي إلى هيئة دفاع المتهمين بداية الجلسة، إن تقرير لجنة الخبراء قد ورد إلى المحكمة، وسأل الدفاع عما إذا كان يريد أحد التعقيب فرد دفاع المتهم الرابع أن التقرير يشير لبراءة المتهمين فقاطعة القاضي تبين للمحكمة بأن التقرير منقوص وسوف تعيده إلى لجنة الخبراء مرة ثانية لاستكماله.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.



