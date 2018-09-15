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الانتهاء من تدريب معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية

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حجازى
حجازى

وكالات - حنان حمدتو

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أسيوط

وزارة التربية والتعليم

رضا حجازي

مدارس الحكومة

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الانتهاء من تدريب معلمي الدمج، في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري، تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والدمج.

وأضاف "حجازي"، في بيان له، أن هذه الحزمة التدريبية تعمل على تصنيع واستخدام الوسائل التعليمية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام الحكومية، وذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، في عدد من المحافظات؛ من أجل تأهيل معلمي الدمج والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وخاصة فيما يتعلق بالتوسع في التعليم الدامج.

ومن جانبها، أفادت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والدمج، بأن التدريب جرى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مستهدفًا 95 مدرسة، وذلك في 5 محافظات هي (وهاج، و أسيوط) من الصعيد، ومن الوجه البحري (الإسكندرية، والبحيرة، والغربية)، مضيفة “نسعى للتوسع في باقي المحافظات تباعًا، وأن هذا التدريب يرفع من كفاءة معلمي الدمج في التعامل مع الإعاقات المختلفة واستخدام وسائل تعليمية مبتكرة”.



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