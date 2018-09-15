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"البترول" توقع صفقة للتنقيب عن النفط والغاز بمليار دولار

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استثمارات للبحث عن البترول بـ«200 مليون دولار»
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متابعات- الدويني فولي

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البترول

البحر المتوسط

اتفاقية

تنقيب

وقعت وزارة البترول، اتفاقيتين جديدتين في مجال البحث عن البترول والغاز الطبيعي في منطقتين في البحر المتوسط، والصحراء الغربية، باستثمارات بلغت أكثر من مليار دولار حسب "بي بي سي".

وقالت وزارة البترول، في بيان اليوم، السبت، "وقع وزير البترول والثروة المعدنية طارق المُلا اتفاقيتين بتروليتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز في منطقتين بالمياه العميقة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية مع شركات كندية وبريطانية وهولندية وماليزية وكويتية باستثمارات حدها الأدنى حوالى أكثر من مليار دولار ومنحة توقيع مليوني دولار والالتزام بحفر 12 بئراً جديدا".

وأوضحت الوزارة "الاتفاقية الأولى مع هيئة البترول وشركتي شل العالمية، وبتروناس الماليزية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة، بالبحر المتوسط، باستثمارات حوالى مليار دولار لحفر 8 آبار جديدة في المياه العميقة".

أضافت الوزارة "الاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كويت إنيرجي ودوفر الكندية، وروكهوبر البريطانية، في منطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، باستثمارات 10 ملايين دولار ومنحة توقيع 2 مليون دولار لحفر 4 آبار".


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