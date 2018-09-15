  • السبت 15 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:26 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول وتوتنهام

صلاح

"من الأفضل ألا نقارن صلاح بـ هاري كين"

المستشار نبيل صادق النائب العام

قرار من النائب العام في حادث الغسيل الكلوي

ارشيف

مفاجأة في حادث مستشفى ديرب نجم

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة لـ19 نوفمبر

الجنايات تأمر بالقبض على علاء وجمال مبارك

صورة وزيرة الصحة

قرار عاجل من وزيرة الصحة عن مستشفى ديرب نجم

ارشيف

أول صور لضحايا مستشفي «ديرب نجم» بالشرقية

نانسي إبراهيم

العاملون بـ"نايل سينما" يستغيثون بالرئيس

اسعاف

وفاة 3 وإصابة 15 بغيبوبة بجلسة غسيل كلوي بالشرقية

صلاح وكين

تشكيل قمة ليفربول وتوتنهام اليوم

مدرب توتنهام:

"من الأفضل ألا نقارن صلاح بـ هاري كين"

آخر الأخبار

صلاح
ارشيفية

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مدرب توتنهام: لهذه الأسباب لن أقتل صلاح

#

أزهرى: من يرفض تهنئة المسيحيين جاهل

#

الإنجليزي كين: لم أصل لمستوى رونالدو وميسي

#

أول تعليق لـ«كين» بعد هزيمة إنجلترا أمام بلجيكا

صلاح

كين

انفيلد إندبندنت

مدرب توتنهام

يرى مدرب توتنهام الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، أن من الأفضل للجميع عدم مقارنة محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، بلاعبه الإنجليزي، هاري كين، موضحًا أن المقارنة بينهما صعبة للغاية، بحسب ما ذكره موقع "آنفيلد إندبندنت"، المهتم بأخبار الريدز.

وفي تصريحات صحفية، قال "بوتشيتينو"، إن "الجماهير ترى أن مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هي بمثابة هاري كين مقابل محمد صلاح، لكنني أؤكد أن الفرق بينهما واضح للغاية".

وأشار الموقع، في تقريره، إلى أن "كين" كان في معركة مع "صلاح" على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الممتاز الموسم الماضي، مع تصدر المصري الدولي، القمة بعد تسجيله 32 هدفًا مقابل 30 للمهاجم الإنجليزي.

وذكر التقرير أن كلا اللاعبين سجل هدفين في هذا الموسم وسيتطلعان إلى إحراز الأهداف وتضاعف هذا الرقم عندما يلتقيان في إستاد ويمبلي اليوم.

وقال "بوتشيتينو"، في تصريحاته، "إنهما لاعبان مختلفان تمامًا، أحدهما يميل أكثر للعب على الأطراف – يقصد صلاح – وأصبح الآن يلعب أكثر في وسط الملعب" .

وأضاف "لا أريد أن أجامل لاعبًا على حساب الآخر، هاري هو لاعب فريقي لكنني لن أمتدحه وأقلل من صلاح".

وتابع "بوتشيتينو": "الاختلاف بينهما واضح، وهما مختلفان في طريقة اللعب وحتى في سلوكهما داخل الملعب، لكن أعتقد أن كلاهما لاعبان جيدان للغاية".

وبشأن الحديث عن خصمه، الريدز، أوضح "ليفربول لديه مدير فني رائع، ولاعبون مذهلون".

واستطرد: "في السنوات القليلة الماضية، أظهروا أنهم يتنافسون على الدوري الإنجليزي الممتاز وأنهم لعبوا نهائي دوري الأبطال والوصول إلى هناك لأنهم لديهم فريق رائع وبالطبع تحسن هذا الصيف وسيكون من الصعب الفوز عليه".

ويواجه توتنهام ضيفه ليفربول على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، في افتتاح الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.

صورة الخبر ..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

"الأردوغانية"..معالم التجربة ودروسها(12/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 تفسيرات للنطق بالشهادتين في المنام
» بالصور.. "مكة محمد صلاح" بالزي المدرسي
» العثور على 6 رؤوس بشرية مقطوعة على الطريق
» قاضي التلاعب بالبورصة: تقرير الخبراء منقوص
» "المالية" عن زيادة الضرائب: "أهل الشر السبب"
» هذه هي الدولة الأولى عالميًا في نسبة التحرش
» بالفيديو.. الخشت: ارتدوا النقاب بشرط
» "مش هتكوني لغيري".. شاب يشعل النيران في فتاة
» وجبة كفتة تسمم 10 أشخاص في البحيرة
» الخطر الصيني يدق أبواب إسرائيل
» سر ارتفاع حالات الانتحار بين النساء

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:26 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية