"من الأفضل ألا نقارن صلاح بـ هاري كين"

15 سبتمبر 2018 - 01:34 م

يرى مدرب توتنهام الإنجليزي، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، أن من الأفضل للجميع عدم مقارنة محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، بلاعبه الإنجليزي، هاري كين، موضحًا أن المقارنة بينهما صعبة للغاية، بحسب ما ذكره موقع "آنفيلد إندبندنت"، المهتم بأخبار الريدز.

وفي تصريحات صحفية، قال "بوتشيتينو"، إن "الجماهير ترى أن مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هي بمثابة هاري كين مقابل محمد صلاح، لكنني أؤكد أن الفرق بينهما واضح للغاية".

وأشار الموقع، في تقريره، إلى أن "كين" كان في معركة مع "صلاح" على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الممتاز الموسم الماضي، مع تصدر المصري الدولي، القمة بعد تسجيله 32 هدفًا مقابل 30 للمهاجم الإنجليزي.

وذكر التقرير أن كلا اللاعبين سجل هدفين في هذا الموسم وسيتطلعان إلى إحراز الأهداف وتضاعف هذا الرقم عندما يلتقيان في إستاد ويمبلي اليوم.

وقال "بوتشيتينو"، في تصريحاته، "إنهما لاعبان مختلفان تمامًا، أحدهما يميل أكثر للعب على الأطراف – يقصد صلاح – وأصبح الآن يلعب أكثر في وسط الملعب" .

وأضاف "لا أريد أن أجامل لاعبًا على حساب الآخر، هاري هو لاعب فريقي لكنني لن أمتدحه وأقلل من صلاح".

وتابع "بوتشيتينو": "الاختلاف بينهما واضح، وهما مختلفان في طريقة اللعب وحتى في سلوكهما داخل الملعب، لكن أعتقد أن كلاهما لاعبان جيدان للغاية".

وبشأن الحديث عن خصمه، الريدز، أوضح "ليفربول لديه مدير فني رائع، ولاعبون مذهلون".

واستطرد: "في السنوات القليلة الماضية، أظهروا أنهم يتنافسون على الدوري الإنجليزي الممتاز وأنهم لعبوا نهائي دوري الأبطال والوصول إلى هناك لأنهم لديهم فريق رائع وبالطبع تحسن هذا الصيف وسيكون من الصعب الفوز عليه".

ويواجه توتنهام ضيفه ليفربول على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، في افتتاح الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.





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