لحل أزمته.. منى مكرم تقدم 3 حلول للهيئة العليا لـ"الوفد"

15 سبتمبر 2018 - 01:37 م

طالبت الدكتورة منى مكرم عبيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، من القائمين على رئاسة حزب الوفد، 3 مطالبات رأتهم من الأهمية بمكان لاستعادة الحزب دوره التاريخي المعروف أولها تطوير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب وإحياء دوره من جديد، وتكليفه بالقيام بدراسات محددة حول القضايا المجتمعية المهمة، ويقوم الحزب فى مؤتمره السنوى بعرضها على الأعضاء بشكل خاص.

وأضافت "عبيد"، خلال مقالها فى "المصري اليوم" الذي نشر بعنوان "فى ذكرى مئوية الوفد.. ثلاثة مطالب ضرورية"، أن المطلب الثاني يتعلق بضرورة تنشيط لجنة الشباب بالوفد، خاصة أنه الحزب الوحيد الذى يملك لجانًا شبابية بكل المحافظات، وعددًا كبيرًا من الإعلاميين والعاملين فى المجتمع المدنى حاليًا خرج من بوتقة هذه اللجنة، التى كانت تمثل فرصة لتأهيلهم على الاشتباك مع قضايا الرأى العام .

واستكملت فى عرض مطالبها، بأن المهمة الثالثة تتلخص فى كيفية التركيز على تأهيل المرشحين فى انتخابات المحليات القادمة، وسواء تم عقدها بنهاية العام كما سبق أن وعد رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل أو لا، فعلى الوفد أن يكون يقظا ومستعدا للانتخابات فى أى موعد تحدده الحكومة .