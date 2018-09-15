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مصرع أم وأبنائها فى انهيار عقار بالشرابية

قضايا وحوادث

ضحايا انهيار عقار منشأة ناصر
ضحايا انهيار عقار منشأة ناصر

أحمد الشربينى

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انهيار عقار

الشرابية

مصرع ام

انهيار عقار فى الشرابية

حى الشرابية

لقيت أم وأطفالها الثلاثة مصرعهم فى انهيار عقار فى الشرابية.

فيما أمر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رئيس حي الشرابية، بتشكيل لجنة فنية هندسية من الحي لمعاينة العقارات المجاورة لعقار الشرابية توفير أماكن إعاشة للأسر المتضررة.

وردت معلومات لغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة،  تفيد بانهيار الجزء الخلفي من عقار مكون من 3 طوابق وطابق رابع عبارة عن عشش في 5 شارع عثمان حجازي من شارع محمد رزق بجوار الجامع الأبيض بمنطقة حكر السكاكيني الجديد بالشرابية، وأسفر الانهيار عن وفاة أسرة مكونة من أم و3 أبناء.


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