شاهد.. غضب أهالي الشرقية عقب وفاة مرضى الغسيل الكلوي

منار شديد _ومتابعات
كما علقت صفحة باسم إيناس غازي، بإحدى صفحات منطقة ديرب محافظة الشرقية، قائلة: "يا جماعة مركز الكلى قسم التمريض ممتاز"، ليرد عليها بنفي عدد من الآخرين مستنكرين ما تقوله.
وكان مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، أوضح أن مستشفى ديرب نجم شهدت وفاة نحو 3 حالات من مرضى الغسيل الكلوي، فيما أصيب 15 آخرون بغيبوبة في أثناء جلسة غسيل كلوي، مضيفا أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المرضى إلى مستشفيي الزقازيق الجامعي والأحرار،وفقا لما ذكرته جريدة "الوطن ".
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