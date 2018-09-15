شاهد.. غضب أهالي الشرقية عقب وفاة مرضى الغسيل الكلوي

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وفاة 3 وإصابة 15 بغيبوبة بجلسة غسيل كلوي بالشرقية

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وفاة 3 وإصابة 15 بغيبوبة بجلسة غسيل كلوي بالشرقية

وزارة الصحة

الشرقية

فشل كلوي

غسيل.

درب نجم

حالة جدل وغضب شديدة احتلت صفحات موقع  التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب إعلان وفاة 3 حالات من مرضى الغسيل الكلوي، بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وإصابة 15 آخرين بغيبوبة في أثناء جلسة غسيل كلوي، حسب ما أفاد به مصدر بمديرية الصحة بالشرقية.

مئات التعليقات انهالت على الأخبار المنشورة بالصفحات الخاصة بمتابعة أخبار الشرقية ومنطقة ديرب نجم، متضمنة تحليلات عن أسباب الوفاة، والتي تنوعت بين المياه الملوثة وتعطل الأجهزة وتغيير مستلزمات في وحدة الغسيل، بالإضافة إلى تضمن بعض كلامهم عبارات للفزع وعن مدى استيائهم.

وكانت صفحة "ديرب اليوم" نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا يتضمن "وفاة 5 أشخاص بالفشل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بسبب تعطل الأجهزة"، لتتوالى التعليقات عليها، ومن ضمنها "مش تعطل أجهزة ولا حاجة المايه اللي بيغسلو بيها مسممة الناس بتموت".

كما علقت صفحة باسم  إيناس غازي، بإحدى صفحات منطقة ديرب محافظة الشرقية، قائلة: "يا جماعة مركز الكلى قسم التمريض ممتاز"، ليرد عليها بنفي عدد من الآخرين مستنكرين ما تقوله.

وعبر جروب "ديرب نجم على مدار الساعة"، طالبت مواطنة تدعي  نادية عبد الحليم بمعاقبة مدير المستشفى، مسترجعة ذكرياتها وتعاملها هناك ومدى الإهمال الذي شاهدته على حد تعبيرها.

وكان مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، أوضح أن مستشفى ديرب نجم شهدت وفاة نحو 3 حالات من مرضى الغسيل الكلوي، فيما أصيب 15 آخرون بغيبوبة في أثناء جلسة غسيل كلوي، مضيفا أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المرضى إلى مستشفيي الزقازيق الجامعي والأحرار،وفقا لما ذكرته جريدة "الوطن ".



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