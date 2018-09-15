» العثور على 6 رؤوس بشرية مقطوعة على الطريق

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تلقت قوات الشرطة المكسيكية، بلاغًا من رقم الطوارئ يفيد بالعثور علي عدد 6 رؤوس بشرية لرجال مقطوعة وملقاة علي الطريق في مبرد بيلاستيكي بولاية سونورا شمالي المكسيك.

وقال مسئول ورفض الكشف عن هويته لأنهم ممنوعون من التحدث للإعلام في هذه القضية قبل الوصول إلى معلومات، مؤكدة أنهم تلقوا البلاغ عن الحادث من خلال رقم الطوارئ.

لم تحصل الشرطة على أي معلومات عن هوية المقتولين، لعدم توصلهم إلى الجثث، بحسب ما نشرت وكالة "أسوشيتد برس".

يذكر أنه تم اكتشاف الرؤوس، الجمعة، بالقرب من مدينة سيوداد أوبريجون، وعادة ما تترك عصابات المخدرات غالبا رؤوسًا مقطوعة كتحذير للمنافسين أو السلطات.

وحتى الآن، لم تشهد سونورا الكثير من العنف ضد المخدرات مثل الولايات الشمالية الأخرى.


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