» بالصور.. "مكة محمد صلاح" بالزي المدرسي

15 سبتمبر 2018 - 01:45 م

نشرت صفحة ليفربول، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة مكة محمد صلاح، بزي المدرسة في أول أيام العام الدراسي لها.

وظهرت "مكة"، ابنة نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي بزي المدرسة.

ويحل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره توتنهام في الواحدة والنصف ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، فيما يحل توتنهام بالمركز الخامس برصيد 9 نقاط.











