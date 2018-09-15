"عجينة" يستفز النساء بتصريح جديد عن التحرش

15 سبتمبر 2018 - 01:51 م

أرجع إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، أسباب انتشار ظاهرة التحرش إلى تصرفات المرأة وطريقة تعاملها في محيطها، سواء في الشارع أو العمل أو غيره من البيئة المحيطة بها، مؤكدًا أنه يجب على المرأة أن تكون حسنة التصرف حتى لا تمثل دافعًا للمتحرش.

وأكد "عجينة"، في تصريحات صحفية، أنه لا يمكن مواجهة التحرش بالقانون، مضيفًا أن مواجهته في يد المرأة فقط، مشيرًا إلي أن 90% من أسباب التحرش تقع على عاتق المرأة".

وتابع عضو مجلس النواب: "هناك سيدات يتم التحرش بهن وهناك سيدات أخرى لا يتم التحرش بهن، لماذا؟ أعتقد أن إجابة هذا السؤال واضحة للجميع، تصرف المرأة وراء تلك الظاهرة التي زادت في الآونة الأخيرة".



