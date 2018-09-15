  • السبت 15 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:27 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول وتوتنهام

صلاح

"من الأفضل ألا نقارن صلاح بـ هاري كين"

المستشار نبيل صادق النائب العام

قرار من النائب العام في حادث الغسيل الكلوي

ارشيف

مفاجأة في حادث مستشفى ديرب نجم

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة لـ19 نوفمبر

الجنايات تأمر بالقبض على علاء وجمال مبارك

صورة وزيرة الصحة

قرار عاجل من وزيرة الصحة عن مستشفى ديرب نجم

ارشيف

أول صور لضحايا مستشفي «ديرب نجم» بالشرقية

نانسي إبراهيم

العاملون بـ"نايل سينما" يستغيثون بالرئيس

اسعاف

وفاة 3 وإصابة 15 بغيبوبة بجلسة غسيل كلوي بالشرقية

صلاح وكين

تشكيل قمة ليفربول وتوتنهام اليوم

5 تفسيرات للنطق بالشهادتين في المنام

تفسير الأحلام

الشهادتين
ارشيفية

عبد الحي العسكري

أخبار متعلقة
#

نهر نفايات يتحرك فى دولة عربية.. تعرف على السبب

#

علاء مبارك يرد على مغردة حلمت بوالده

#

"شاكيرا" كادت تفقد صوتها.. تعرف على الأسباب

#

إحالة خفير للمفتى لقتل طفل وسرقته

السعادة

الكرب

الفرحة

الشهادتين

دكتورة جامعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني رددت الشهادتين كثيرًا وكنت سعيدة بها جدًا، أنا دكتورة جامعية وعزباء وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نطق الشهادتين يدل على الفرج وزوال الهموم ونهاية الكرب وتحقيق أمنية وفرحة وسعادة، وللمرأة يدل على حياة سعيدة مليئة بالحمد والشكر ونعم الله ستكون فى بيتها ورزقها وأولادها.

ونطق الشهادتين بركة ورحمة ونجاة من كيد الحاقدين والماكرين والحاسدين.

وكذلك يدل على الرزق فى المال والأبناء، ونطق الشهادتين للعزباء يدل على الستر والزواج قريبًا إن شاء الله.

وللمتزوجة بشرى بالحمل وشعورك بالسعادة بسبب نطق الشهادتين يدل لك على المميزات والقدرات الكبيرة التى تساعدك في تحقيق أهدافك.

والشعور بالسعادة قد يدل على البشرى بالمناسبات السعيدة، وقد يكون زواجًا وحياة عاطفية جديدة وارتباطًا وقد تكون السعادة نجاحًا وتفوقًا فى مجالك، والله أعلم، وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا، اللهم آمين.

****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

"الأردوغانية"..معالم التجربة ودروسها(12/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 تفسيرات للنطق بالشهادتين في المنام
» بالصور.. "مكة محمد صلاح" بالزي المدرسي
» العثور على 6 رؤوس بشرية مقطوعة على الطريق
» قاضي التلاعب بالبورصة: تقرير الخبراء منقوص
» "المالية" عن زيادة الضرائب: "أهل الشر السبب"
» هذه هي الدولة الأولى عالميًا في نسبة التحرش
» بالفيديو.. الخشت: ارتدوا النقاب بشرط
» "مش هتكوني لغيري".. شاب يشعل النيران في فتاة
» وجبة كفتة تسمم 10 أشخاص في البحيرة
» الخطر الصيني يدق أبواب إسرائيل
» سر ارتفاع حالات الانتحار بين النساء

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:26 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية