» 5 تفسيرات للنطق بالشهادتين في المنام

15 سبتمبر 2018 - 01:53 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني رددت الشهادتين كثيرًا وكنت سعيدة بها جدًا، أنا دكتورة جامعية وعزباء وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نطق الشهادتين يدل على الفرج وزوال الهموم ونهاية الكرب وتحقيق أمنية وفرحة وسعادة، وللمرأة يدل على حياة سعيدة مليئة بالحمد والشكر ونعم الله ستكون فى بيتها ورزقها وأولادها.

ونطق الشهادتين بركة ورحمة ونجاة من كيد الحاقدين والماكرين والحاسدين.

وكذلك يدل على الرزق فى المال والأبناء، ونطق الشهادتين للعزباء يدل على الستر والزواج قريبًا إن شاء الله.

وللمتزوجة بشرى بالحمل وشعورك بالسعادة بسبب نطق الشهادتين يدل لك على المميزات والقدرات الكبيرة التى تساعدك في تحقيق أهدافك.

والشعور بالسعادة قد يدل على البشرى بالمناسبات السعيدة، وقد يكون زواجًا وحياة عاطفية جديدة وارتباطًا وقد تكون السعادة نجاحًا وتفوقًا فى مجالك، والله أعلم، وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا، اللهم آمين.

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