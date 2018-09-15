سفر 110 آلاف راكب من العمالة الموسمية عبر موانئ البحر الأحمر

15 سبتمبر 2018 - 01:59 م

أعلنت موانئ البحر الأحمر، انتهاء موسم وصول وسفر العمالة الموسمية بدول الخليج عبر موانيها (سفاجا ، الغردقة ، نويبع) من خلال استقبال 110 آلاف راكب وكذلك مغادرتهم للبلاد بعد انتهاء الإجازات ومواسم الأعياد من خلال رحلات مكوكية وتعتبر الهيئة الناقل الرئيسى للعمالة المصرية بدول الخليج.





وشهد ميناء سفاجا مغادرة 50 ألف راكب على متن ثلاث عبارات وهى (أمانة ، القاهرة ، الرياض) بينما شهد ميناء الغردقة مغادرة 25 ألف راكب على متن العبارة القاهرة، وشهد ميناء نويبع مغادرة 35 ألف راكب على متن العبارتين وهى ( ايلة ، سينا ) .





وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة، على مديرى الموانئ، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء إجراءات الوصول عبر موانئ الهيئة والتأكيد على إدارات الجمارك والشرطة والمرور والجوازات لزيادة أعداد العاملين بها لسرعة إنهاء الإجراءات وتقليل الزمن والتيسير على الركاب والتنسيق مع محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء لحل أى مشاكل فى حينه.





كما قامت التوكيلات الملاحية بتوفير أتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء إلى الصالات أو العكس فى رحلات سريعة ومنتظمة وتجهيز عدد مناسب من الجرارات لنقل الأمتعة العشوائية للركاب، بالإضافة إلى تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل أى مشكلة مع إدارة الميناء فى حينه وفتح مركز عمليات بكل ميناء بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسى للمتابعة وتلقى الشكاوى وإعداد تقرير يومى للعرض على رئاسة الهيئة.





وكذا توفير أعداد كافية من عربات نقل الأمتعة ( 3/4 نقل ) وعربات يد لنقل الأمتعة خارج وداخل الصالة بمواصفات خاصة تكون خفيفة الوزن ومتينة لحمل الأوزان الثقيلة ومزودة بعجلات لا تؤثر على التصميم الإنشائى للصالات ومتابعة إدارة الميناء بصرامة لعدم استغلال الحمالين للركاب وعدم تحصيل مبالغ إضافية من الراكب بخلاف الكارتات المحددة بالتعاقد مع التزام الحمالين بتعليق التصريح المدرج به بيانات الحمال وصورته.









و تم التنسيق مع شركات اتوبيسات شرق و غرب و جنوب الدلتا العاملة بالموانى بتوفير باصات لسرعة نقل الركاب للمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية و كذلك التنسيق مع شرطة المرور بمحافظتى البحر الاحمر و جنوب سيناء لتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم امام ابواب الموانى .







